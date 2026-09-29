Video
Fatti

Processo Regeni, condannati a 10 anni i tre agenti dei servizi egiziani

La Corte d'assise di Roma ha condannato i tre agenti dei servizi segreti egiziani per la morte di Giulio Regeni a dieci anni. Si tratta del maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif - per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo - e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il, quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto assolto.

I tre sono stati condannati solo per il sequestro di persona del ricercatore italiano, avvenuto al Cairo il 25 gennaio 2026. L'accusa di omicidio è invece caduta. Un risultato che è stato raggiunto, ha commentato il capo della procura di Roma, Francesco Lo Voi, nonostante "la non proficua cooperazione" da parte dell'Egitto e del regime di al-Sisi. "L'impianto accusatorio", ha aggiunto, "ha retto".

Se il ministro degli Esteri Antonio Tajani ci ha tenuto a specificare che non è stato condannato l'Egitto ma tre persone - "vedremo quello che succederà in secondo e in terzo grado, però c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa non accettabile" - l'avvocata della famiglia di Regeni, Alessandra Ballerini, ha richiamato il governo alle sue reponsabilità: "Dovrà prenderne atto", ha detto, "reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un Paese che lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli Stai cosiddetti amici". E ha aggiunto: "Questa, come direbbe Calamandrei, è la gioia e la fede del giurista ed è anche la nostra e di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo faticoso percorso di giustizia. Saremo sempre grati alla procura e agli investigatori per il loro instancabile lavoro e a Giulio che anche oggi ha fatto cose", ha concluso.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Naza, il campo largo si ritrova al cinema per Gaza

Naza, il campo largo si ritrova al cinema per Gaza
Naza, il campo largo si ritrova al cinema per Gaza
Italia

Sentenza Regeni, Tajani: "Condannate tre persone, non l'Egitto"

Sentenza Regeni, Tajani: \"Condannate tre persone, non l'Egitto\"
Sentenza Regeni, Tajani: \"Condannate tre persone, non l'Egitto\"
Italia

Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»

Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»
Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»
Italia

Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”

Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”
Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”
Italia

Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: "Zaia si faccia valere"

Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: \"Zaia si faccia valere\"
Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: \"Zaia si faccia valere\"
Italia

Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”

Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”
Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”
Italia

Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla

Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla
Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla
Italia

Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”

Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”
Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”
Italia

Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'

Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'
Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'
Italia

Tajani: "Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto"

Tajani: \"Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto\"
Tajani: \"Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto\"
Italia

Arianna Meloni: "Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no"

Arianna Meloni: \"Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no\"
Arianna Meloni: \"Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no\"
Italia

Arianna Meloni: "Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando"

Arianna Meloni: \"Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando\"
Arianna Meloni: \"Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando\"
 
 

Mondo

Mondo

Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni

Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni
Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni
Mondo

Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di "veicoli sospetti"

Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di \"veicoli sospetti\"
Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di \"veicoli sospetti\"
Mondo

Base Raf, Trump: "Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna"

Base Raf, Trump: \"Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna\"
Base Raf, Trump: \"Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna\"
Mondo

Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo

Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo
Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo
Mondo

A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone

A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone
A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone
Mondo

Il Papa su fine vita e aborto: "Nessuna legge può dare la morte"

Il Papa su fine vita e aborto: \"Nessuna legge può dare la morte\"
Il Papa su fine vita e aborto: \"Nessuna legge può dare la morte\"
Mondo

Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde

Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde
Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde
Mondo

In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa

In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa
In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa
Mondo

Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti

Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti
Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti
Mondo

Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”

Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”
Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”
Mondo

Il Papa: "Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui"

Il Papa: \"Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui\"
Il Papa: \"Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui\"
Mondo

Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»

Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»
Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»
 
 

Fatti

Fatti

Regeni, Lo Voi: "L'impianto accusatorio ha retto"

Regeni, Lo Voi: \"L'impianto accusatorio ha retto\"
Regeni, Lo Voi: \"L'impianto accusatorio ha retto\"
Fatti

Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer

Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer
Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer
Fatti

Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online

Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online
Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online
Fatti

America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli

America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli
America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli
Fatti

Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: "Rischio di esclusione"

Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: \"Rischio di esclusione\"
Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: \"Rischio di esclusione\"
Fatti

Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: "Qui nessuno è straniero"

Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: \"Qui nessuno è straniero\"
Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: \"Qui nessuno è straniero\"
Fatti

Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti

Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti
Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti
Fatti

Mazzola, Malagò: "Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese"

Mazzola, Malagò: \"Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese\"
Mazzola, Malagò: \"Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese\"
Fatti

Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata"

Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata\"
Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata\"
Fatti

Il Papa: "Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana"

Il Papa: \"Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana\"
Il Papa: \"Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana\"
Fatti

Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: "Sono considerato un nemico dalla Russia"

Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: \"Sono considerato un nemico dalla Russia\"
Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: \"Sono considerato un nemico dalla Russia\"
Fatti

Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia

Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia
Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia
 
 