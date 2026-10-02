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Meloni inaugura il Salone nautico, Salis resta fuori dal palco

Il taglio del nastro del 66esimo Salone nautico internazionale di Genova è diventato un caso istituzionale. Sul palco, accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, è salito il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Ma non la sindaca di Genova Silvia Salis, rimasta in platea.

«Non voglio fare polemica. Vorrei solo ricordare che noi siamo in prestito alle istituzioni, le istituzioni non sono nostre. Gli incarichi che abbiamo li serviamo, non servono a noi», commenta Salis a proposito dell’esclusione: «È stato un peccato non essere sul palco. Se l'obiettivo, come si vocifera, era quello di togliermi attenzione, non credo sia stato raggiunto». La sindaca ha anche espresso dispiacere per non aver potuto parlare con Meloni delle urgenze della città e del suo porto.

Meloni ha poi telefonato alla sindaca di Genova, Silvia Salis, per esprimere il proprio dispiacere per l'accaduto. Mentre l'organizzazione del 66esimo Salone Nautico di Genova ha precisato che il cerimoniale dell'inaugurazione «non prevedeva la partecipazione al taglio del nastro né del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, né della sindaca di Genova, Silvia Salis», chiarendo «che la Presidenza del Consiglio è completamente estranea all'accaduto». Il presidente della Confindustria Nautica, Pietro Formenti, ha fatto sapere che «forse è stato un errore di scaletta», «non voleva essere uno sgarbo istituzionale», anche perché «con la sindaca Salis collaboriamo benissimo».

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