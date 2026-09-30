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Festa a Milano per i 120 anni della Cgil, alla Scala si canta "Bella ciao"

Si è conclusa con il pubblico in coro sulle note di “Bella ciao” la cerimonia al Teatro alla Scala di Milano per i 120 anni della Cgil. All’evento, dal titolo “La persona al centro”, ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto al suo ingresso da un lungo applauso e salutato al termine con una standing ovation.

La celebrazione ha ripercorso le lotte e le conquiste del sindacato attraverso parole, musica e immagini, con gli interventi, tra gli altri, di Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi.

Le conclusioni sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che ha ringraziato Mattarella definendolo “garante riconosciuto dell’unità della nostra Repubblica” e della Costituzione. Landini ha inoltre richiamato il tema della sicurezza sul lavoro: “Si deve vivere di lavoro, non morire”.

La cerimonia è proseguita con il passo a due dal secondo atto del balletto “Giselle”. Dopo l’uscita di Mattarella, il pubblico è rimasto in sala e ha intonato “Bella ciao”.