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Bonelli: "Meloni la vara perché ha paura di perdere"

"Lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del Capo dello Stato, assegna un premio di bangioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni. Con questa legge elettorale il rischio di avere un Parlamento di soli maschi è estremamente elevato e sarebbe la vittoria dei talebani, ma siccome non siamo in Afghanistan, siamo in un paese in cui sono state fatte tante battaglie in materia di diritti civili, questa è una legge che riporta il controllo del Parlamento nelle segretarie dei partiti e questo l'ha voluto Giorgia Meloni, perché ha paura di perdere e cambia la legge elettorale all'ultimo momento. Noi diciamo in maniera molto chiara, cominciamo a lavorare sul programma, siamo convinti che l'intesa si troverà, già sta nelle cose, nelle battaglie che facciamo insieme. Abbiamo di fronte la peggiore destra che l'Italia ha avuto in questo paese, che purtroppo governa e dobbiamo dare una risposta alle bugie che questo governo sta raccontando". Lo ha dichiarato Angelo Bonelli (Verdi) in Piazza Montecitorio.

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