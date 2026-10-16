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Sparatoria in una scuola elementare nell’Oregon: uccisi 3 bambini e un insegnante

Tre bambini di 5, 8 e 11 anni e un'insegnante sono stati uccisi giovedì 15 ottobre in una sparatoria alla Silver Rail Elementary School di Bend, nell'Oregon, negli Stati Uniti. Altre due persone, un alunno di sette anni e un'insegnante, sono ricoverate in condizioni critiche. L'autore dell'attacco, un ragazzo di 16 anni residente nella zona, è stato ucciso da un cittadino armato intervenuto prima dell'arrivo della polizia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ha inizialmente sparato contro un veicolo nel parcheggio della scuola, poi ha fatto fuoco contro le porte chiuse dell'edificio, riuscendo a entrare. L'allarme è scattato poco prima delle 13, ora locale. Gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. L'arma utilizzata sarebbe un fucile a pompa acquistato legalmente dalla madre del ragazzo. Restano sconosciuti il movente e gli eventuali legami dell'aggressore con la scuola. L'FBI collabora alle indagini. Il distretto scolastico di Bend-La Pine ha sospeso lezioni e attività per venerdì 16 ottobre. La governatrice dell'Oregon, Tina Kotek, ha espresso cordoglio per le vittime.