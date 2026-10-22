La Corte penale internazionale vince il premio Sacharov del Parlamento europeo

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Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov 2026 alla Corte penale internazionale (Cpi) e ai suoi funzionari, lanciando un segnale politico a Donald Trump, che ha imposto sanzioni contro il tribunale dell'Aja per le indagini su cittadini statunitensi e israeliani e i mandati d'arresto contro Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant. «Devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio», ha dichiarato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Un riconoscimento che arriva mentre la Corte affronta «sfide senza precedenti», ha denunciato la sua presidente Tomoko Akane, ribadendo che «non può esservi pace senza giustizia». La scelta ha spaccato il Parlamento europeo: decisivo il mancato sostegno dei Patrioti al candidato appoggiato da Ppe ed Ecr. «Ha trionfato la dignità», ha commentato la leader dei Socialisti europei Iratxe García Pérez. La segretaria del Pd Elly Schlein chiede ora all'Ue di «attivare lo statuto di blocco» contro le sanzioni americane, per proteggere la Corte e i suoi funzionari. Bruxelles, però, non ha ancora fissato una data per l'eventuale attivazione.