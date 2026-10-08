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Meloni al Med9: «Valutiamo le accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili»

"Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice Med9, a Spalato, durante la conferenza stampa. La premier ha spiegato come "all'aumento del prezzo la maggiore Iva che entra viene messa da parte e utilizzata per riabbassare il prezzo, tagliando le accise. A settembre abbiamo 160 milioni da utilizzare. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui ci sono comunque misure di contenimento, o tenerlo per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare".

"Fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del 'price cap', ora io quello che posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il cap dopodiché la valutazione verrà fatta a valle. Ma questo è quello su cui attualmente il governo si sta interrogando", ha aggiunto Meloni.

Secondo la presidente del Consiglio per rafforzare il peso nel confonto europeo dei paesi mediterranei bisogna "far convergere le posizioni". Questa, ha sottolineato, è una delle principali utilità del Med9 e l'obiettivo è "l'interesse dell'Europa nel suo complesso". Una convergenza che, secondo la premier, deve riportare al centro anche la sponda sud dell'Unione, accanto all'attenzione tradizionalmente riservata al fianco orientale. In questo quadro si inserisce la doppia partita italiana sull'energia e sui conti pubblici. 

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