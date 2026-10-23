Erri De Luca: “Le proteste dei giovani? È la nascita di una nuova democrazia”

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"Tutte le volte che ci sono delle manifestazioni di questa intensità, di questa forza ci vedo la nascita di una nuova forma di democrazia. Dal basso nasce, si autoconvoca, si sceglie le sue parole d'ordine e si collega con altre situazioni simili, crea una rete e dunque è un momento di grande effervescenza in cui la gioventù comincia a riconoscere sé stessa. Sa di avere una forza che prima non aveva". Lo dice all'Ansa Erri De Luca delle proteste giovanili che stanno incendiando le piazze in Italia e in Europa, alla Festa del Cinema di Roma con in anteprima il film tratto dal suo libro 'I pesci non chiudono gli occhi' in cui la regista Audrey Gordon riporta lo scrittore a Ischia negli anni Sessanta della sua adolescenza dove c'è anche la presa di coscienza delle ingiustizie sociali.