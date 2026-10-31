Ucraina, il primo convoglio umanitario diretto a Oleshky

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Cibo, medicinali, ambulanze e 25 autobus per evacuare i civili. È il primo risultato del cessate il fuoco mediato da Melania Trump per consentire l'arrivo degli aiuti umanitari a Oleshky, cittadina ucraina occupata dai russi nella regione di Kherson.

Qui sono rimasti appena 2.000 abitanti, contro i 24.000 di prima della guerra. Il convoglio, partito dalla Crimea con 50 tra medici e paramedici e 750 posti disponibili per gli sfollati, ha attraversato strade minate e quartieri devastati dai bombardamenti.

Molti residenti, soprattutto anziani, hanno però scelto di restare per non abbandonare le proprie case. L'operazione è stata coordinata dai commissari per i diritti umani di Kiev e Mosca, Dmytro Lubinets e Yana Lantratova, che hanno ringraziato la First Lady americana.

Alla crisi si era interessato anche il Vaticano. «È un primo passo importante», ha dichiarato Lubinets, auspicando che l'iniziativa possa aprire la strada alla pace tra Ucraina e Russia.