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Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge

È di almeno tre morti e quattro dispersi il bilancio delle violente piogge che hanno colpito Istanbul, provocando gravi inondazioni e paralizzando la città. Gli acquazzoni, iniziati mercoledì sera, hanno allagato abitazioni, negozi, strade e sottopassi, bloccando veicoli e causando forti disagi alla circolazione. Tra le vittime un ragazzo di 14 anni, rimasto folgorato in un parco nel quartiere di Fatih, e un uomo di 34 anni, morto dopo una caduta a Sariyer. Una terza persona è stata trovata senza vita a Kagithane. Secondo il ministro dell'Interno Mustafa Ciftci, oltre 2.700 persone rimaste bloccate dalle inondazioni sono state evacuate. In alcune zone le precipitazioni hanno raggiunto livelli record dal 1985. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole fino a venerdì 16 ottobre, vietato la circolazione delle motociclette e invitato i cittadini a limitare gli spostamenti. Nella vicina provincia di Sakarya una casa di due piani è crollata a causa delle inondazioni. I meteorologi prevedono ulteriori piogge nei prossimi giorni, mentre resta alta l'allerta per il rischio di nuovi allagamenti.