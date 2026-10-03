Video

Fatti

Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità

I canali storici di Gand si sono trasformati in un insolito tappeto verde. A ricoprire le vie d’acqua della città belga è la lenticchia d’acqua, una piccola pianta acquatica non tossica per l’uomo, proliferata in modo eccezionale dopo settimane di caldo e scarsità di piogge.

Secondo Geert Weymeis, responsabile di De Vlaamse Waterweg, normalmente la pianta si concentra nelle acque stagnanti, mentre quest’anno si è diffusa su larga scala, soprattutto lungo la Lys e nei canali cittadini. Le condizioni hanno favorito il fenomeno: luglio è stato molto secco e caldo e, secondo l’Istituto Reale Meteorologico del Belgio, l’estate 2026 è stata la più calda mai registrata nel paese, con una temperatura media di 20,3 °C a Uccle, record dall’inizio delle osservazioni nel 1833.

Il verde brillante attira l’attenzione di turisti e passanti, ma crea anche problemi pratici: la vegetazione può ostacolare la luce nell’acqua e intasare i motori delle imbarcazioni turistiche.