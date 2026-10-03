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Trump ribadisce: "Bonus da 5.000 dollari a ogni americano se vinciamo al midterm"

Donald Trump rilancia la promessa di un bonus da 5.000 dollari per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Dal palco di un comizio in Alabama, il presidente ha posto una sola condizione: «Che siano spesi in America». Il cosiddetto “dividendo” da 5.000 dollari era già stato proposto da Trump nelle scorse settimane come misura legata al mantenimento del controllo repubblicano del Congresso.

Durante lo stesso intervento, Trump è tornato anche sulla guerra contro l’Iran, assicurando che il conflitto «finirà dopo le midterm» e ribadendo che Teheran «non avrà mai l’arma nucleare». Il presidente ha quindi rivendicato l’azione americana contro quelli che ha definito i «bulli del Medio Oriente». Sul fronte elettorale, Trump ha infine invitato i sostenitori repubblicani a comportarsi come se il suo nome fosse direttamente sulla scheda, esortandoli a mobilitarsi per il voto di novembre.