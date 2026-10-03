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Palestinesi scavano tra le macerie nel nord di Gaza dopo un attacco israeliano

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite a seguito di un attacco di droni israeliano a Beit Lahia, a Nord di Gaza City, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", precisando che l'attacco è avvenuto nei pressi della rotonda di Abbas Kilani. Le forze israeliane avrebbero ucciso un'altra persona durante un'operazione separata, sempre a Beit Lahia.

"Con profondo dolore e tristezza", il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a nome del Patriarcato Latino di Gerusalemme e del suo clero, ha espresso "le piu' sentite condoglianze" alle famiglie di altre due donne cristiane palestinesi, vittime di un attacco aereo israeliano, ieri a Gaza City. Si tratta di Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud (Ayyad) e Mary Hafez Michel Najjar (Abu Daoud), secondo quanto si legge in un comunicato del Patriarcato diffuso suoi social. I funerali delle due donne si tengono oggi nella chiesa di San Porfirio di Gaza. Il Patriarca latino di Gerusalemme, si legge nella nota, "porge le più sentite condoglianze alle famiglie delle defunte e alla comunità cristiana di Gaza, pregando affinché il Signore possa donare loro conforto, forza e consolazione in questo momento di lutto"