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Brasile, Lula tiene comizio elettorale a due giorni dal primo turno

Per Donald Trump è lo scacco matto per appropriarsi dell’America Latina mettendo fine al ciclo progressista. Per le sinistre, europee e creole, è la partita decisiva per fermare il «nuovo fascismo».

Tuttavia, quella tra Lula e Flávio Bolsonaro è innanzitutto la sfida tra due Brasile nei quali non c’è più socialdemocrazia vs neoliberismo, indicato nei nomi dei partiti (Partito dei Lavoratori e Partito Liberale), ma nuove forme di mobilitazione che passano dall’uso dell’odio social e dallo scontro di religione, con i cattolici per lo più per Lula e gli evangelici per Flávio, e le rispettive gerarchie ai ferri corti.

È inutile allora cercare il vaticinio dei sondaggi, che indicano i due candidati affiancati, domani e probabilmente nel ballottaggio del 25 ottobre. Ha senso invece capire le due metà di un grande paese al bivio.

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