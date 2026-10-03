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Mattarella a Monaco: "Integrazione crescente fra le nostre economie"

Sergio Mattarella ha concluso al Museo Oceanografico del Principato di Monaco la prima visita di Stato di un presidente italiano nel Principato. Accanto al principe Alberto II, il capo dello Stato ha richiamato l'impegno monegasco nella tutela dei mari e nella lotta ai cambiamenti climatici, definendo il museo «un punto di riferimento mondiale». Mattarella ha ricordato anche l'accordo Ramoge, siglato 50 anni fa, indicandolo come «un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare».

Sul Mediterraneo ha auspicato che torni a essere «un mare di civiltà e di unione» e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Il presidente ha poi ribadito il valore del multilateralismo, della pari dignità degli Stati, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Tra i temi della visita anche il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Monaco, in particolare nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, e il ruolo della comunità italiana nel Principato.