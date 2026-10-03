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Spagna, il parlamento respinge i decreti sulla casa

Doppia sconfitta in Parlamento per il governo di Pedro Sánchez sui decreti varati per affrontare l’emergenza abitativa in Spagna. Il Congresso ha bocciato entrambe le misure: il primo provvedimento è caduto con 178 voti contrari e 172 favorevoli, il secondo con 184 no e 166 sì. Decisivi i voti di Partito Popolare, Vox e degli indipendentisti catalani di Junts, il cui sostegno resta essenziale per la fragile maggioranza che sostiene l’esecutivo.

La battuta d’arresto arriva dopo giorni di proteste e mobilitazioni contro il caro affitti e gli sfratti, rilanciate dal caso dell’87enne Maricarmen. Sánchez aveva chiesto ai deputati di mettere da parte i calcoli politici e votare «pensando alla gente», ma l’appello non è bastato. Ora il premier si è preso il fine settimana per valutare il futuro della legislatura, senza escludere un ritorno anticipato alle urne. Intanto le proteste proseguono e nuove manifestazioni sono state convocate in numerose città spagnole.

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