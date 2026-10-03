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Renzi al centrosinistra: "Non ho bisogno di dare garanzie, ma portare voti con paletti chiari"

"Io penso che Clint Eastwood dicesse: 'Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane'. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, si fa sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Magari con un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai e in che tempi. Ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano. Continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il paese a Meloni e regalare il Quirinale a Meloni. Io non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni. Io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Quirinale! Quindi non ho bisogno di dare garanzie: ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti, e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti", ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, questa mattina a Firenze, a margine della seconda giornata della 14 edizione della Leopolda.

Venerdì, nella prima giornata, sala piena a Firenze, con le prime file occupate dai giovani della scuola di formazione politica under 35 "Meritare l'Europa". Il palco, come annunciato, rimanda simbolicamente all'isola di Itaca e al viaggio di Ulisse, con la barca a forma di vascello. E sugli schermi piazzati sopra le tribune citazioni in ordine sparso del poema di Omero.