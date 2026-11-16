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L’eurodeputato dem Brando Benifei è stato relatore della legge europea sull’intelligenza artificiale (Ai Act) e rappresenta l’Europarlamento nei rapporti con gli Stati Uniti (presiede la delegazione per le relazioni con gli Usa). Ed è stato ospite dell’evento L’Italia di Domani, intervistato da Francesca De Benedetti.

«I sovranisti sono quelli che più di tutti difendono la dipendenza dagli americani, in qualche caso dai cinesi. È proprio un dato di fatto oggettivo. Andate a vedere gli interventi in Parlamento europeo degli esponenti dei conservatori o della formazione di Le Pen e di Salvini, sono chiarissimi su questi temi», ha detto l’eurodeputato. «Non vanno mai a contestare la dipendenza americana e parlano sempre di rischio della censura europea, della irrealisticità della volontà europea di dotarsi di tecnologie autonome. E quindi hanno una linea molto chiara, quella di contrastare anche quello sforzo timido che c'è stato, e che va invece sostenuto, che ha portato la Commissione Europea, negli ultimi mesi, a proporre un pacchetto sulla sovranità digitale».