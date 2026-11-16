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«Perché non ho voluto scegliere fra Trump e Kamala nel 2024? Perché sono rimasto molto deluso da Biden, che per più di un anno ha assecondato Netanyahu nello sterminio a Gaza, e con Johnson ha scommesso nella vittoria di Kiev facendo credere che avremmo sostenuto a tempo indefinito l’Ucraina. E adesso invece gli Usa non stanno più mandando né soldi né armi. Aggiungo: è possibile che i nostri capi di governo e di Stato a Dublino non siano stati capaci di progettare una missione umanitaria per salvare una popolazione allagata e affamata a Gaza?». Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite de "L'Italia di Domani", intervistato da Daniela Preziosi. L'ex presidente del Consiglio ha anche fatto sapere che anche quest’anno andrà ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, a differenza di Elly Schlein, che ha già rifiutato l’invito: «Ad Atreju ci sono andato altri anni da presidente del Consiglio quando loro stavano al tre per cento, ci sono andato l’anno scorso. Credo che sia importante: non ho avuto mezzi termini, è importante anche parlare a quel pubblico per spiegare il nostro punto di vista e tutti gli errori che sono stati fatti in quattro anni e che graveranno sui prossimi governi e sulle prossime generazioni»