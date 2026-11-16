Video

Fatti

La mafia c’è ancora. E Palermo è una «polveriera». Pif, autore del film La mafia uccide solo d’estate, ha parlato della presenza della mafia in Sicilia durante l’evento l’Italia di Domani, all’Ara Pacis, a Roma intervistato da Enrica Riera e Nello Trocchia.

L’artista ha fatto un’analisi, sottolineando anche i passi in avanti fatti negli ultimi decenni: «Se faccio un paragone tra un bambino di cinque anni oggi e un bambino di cinque anni quando ero piccolo io, vedo che abbiamo fatto passi in avanti».

Quindi tutto bene? Non proprio. Pif spiega in questo senso: «La sensazione è che Palermo, ma credo un po' il Meridione, ma in particolare Palermo, sia semplicemente una polveriera, dove basta pochissimo per scapparci il morto. Non scoppia la scintilla, semplicemente perché il più forte fa il più forte, fa quello che vuole e non la paga. E il debole, che può essere un normale cittadino, semplicemente abbassa la testa».

