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La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiuso l'evento "L'Italia di Domani", ospitato dall'Ara Pacis di Roma, intervistata dal direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. «Io sono favorevole a una tassa per i super ricchi. Lo abbiamo discusso a livello europeo, ma si può fare anche a livello nazionale. È una discussione che va fatta e io sono sempre stata favorevole perché la Costituzione parla di progressività fiscale, chi ha di più deve contribuire di più al benessere complessivo. Ma questo passa anche da una revisione del sistema fiscale che la destra ha reso sempre più nemico: serve un principio equo, ovvero a parità di reddito l’aliquota sia la stessa. Meloni dice che la sinistra vuole alzare le tasse: no, non alzeremo le tasse al ceto medio, questo lo hanno fatto loro. Pagheranno di più pochi multimilionari, e ne beneficeranno le persone che hanno meno».