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Davide “Boosta” Dileo è cofondatore e tastierista dei Subsonica, compositore, autore, produttore. «Negli anni ha attraversato diversi linguaggi, dall’elettronica al pianoforte, dal cinema alla scrittura, continuando a cercare nuovi modi di ascoltare e di raccontare il suono». Così la giornalista Emanuela Del Frate ha introdotto l’ultimo ospite della prima giornata de L’Italia di Domani. Se il rapporto con la musica è così viscerale e salvifico, che ruolo potrebbe avere la proposta che si sta discutendo alla Camera, per introdurre in via sperimentale l’educazione musicale come materia curricolare, dal nido fino alle superiori? «Mi viene il prurito. Come si studia adesso, non va bene: è tutto improntato sulla tecnica». L'ora di musica dovrebbe essere «l’ora in cui insegnanti e studenti si mettono in ascolto attraverso la musica». Boosta ha un sogno: vorrebbe aprire una scuola di musica elettronica per l’infanzia, «per regalare un tempo in più d’ascolto alla persona che abbiamo davanti». La musica elettronica, per definizione, «rimuove un grandissimo ostacolo che è quello della tecnica: nella scuola di oggi studiamo la tecnica ed escludiamo determinati tipi di persone», che invece potrebbero essere coinvolte.