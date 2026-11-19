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«Chi ha paura del dissenso?». Una domanda a cui hanno risposto la linguista Vera Gheno, la filosofa Giorgia Serughetti e la scrittrice Djarah Kan intervenute all’Ara Pacis di Roma per la festa di Domani. Una domanda quanto mai attuale considerati gli ultimi fatti di cronaca relativi agli arresti durante le manifestazioni di piazza nelle città italiane. A moderare l’incontro la giornalista Marika Ikonomu. «Questo governo ha manifestato sin dai primi istanti l’allergia al dissenso, con i suoi decreti sicurezza. Il primo contro i rave, poi con le misure liberamente liberticide, volte a colpire il dissenso di piazza, specie quello dei giovani», ha detto la filosofa Serughetti.

«Il potere si blinda neutralizzando il dissenso, cioè non lasciando che il dissenso possa trovare anche canali per esprimersi all'interno delle forme democratiche e tradizionali e poi in realtà reprimendo in maniera anche molto feroce il dissenso ai margini, quello espresso dalle persone più vulnerabili, siano giovani, persone migranti, o le persone precarie che scendono in piazza. Perché il dissenso è trattato come un problema di ordine pubblico? Perché viene vissuto come forza di possibile contestazione di un assetto ordinatamente gerarchico della società che viene, invece, blindato attraverso i decreti e, quindi,protetto da ogni forma di possibile contestazione».