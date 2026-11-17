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La normalità della scuola, fatta anche di disuguaglianze e razzismo, non viene spesso raccontata. «Informarsi sulla scuola significa fare politica», dice Christian Raimo, insegnante, scrittore e curatore di Tempo pieno, la rubrica di Domani dedicata alla scuola, durante l'evento "L'Italia di Domani" in un incontro con Espérance Hakuzwimana e Mila Spicola, moderati da Danilo Fastelli. «Sono state inserite cinque materie nuove», continua Raimo «educazione civica, alternanza scuola lavoro, le prove Invalsi, l'orientamento e il voto in condotta, a cui è stata data una funzione nuova». Ma a scapito di cosa? Dell'insegnamento della storia. «Un mio studente sulla carta fa 300 ore di storia e di fatto ne fa circa 170, 160. Cioè fa la metà delle ore che avete fatto voi. Per quello io sulle pagine di Domani cerco di ragionare tantissimo su quella che è l'importanza della storia come metodo per capire il tempo presente e alcune questioni fondamentali»