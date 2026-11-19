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Attacchi e arroganza del potere che si abbatte sul giornalismo libero. Un dibattito a più voci sul giornalismo d'inchiesta, con chi lo pratica ogni giorno. Il vicedirettore di Domani, Giovanni Tizian, ha ricordato quanto il potere minacci quotidianamente l'informazione. «Un tempo pensavamo che fossero solo le mafie a minacciare – ha detto Tizian – ora sappiamo che la politica ha un grado di violenza che non ha pari». Non solo attacchi a chi fa informazione, ma anche alle fonti.

«Ormai siamo talmente abituati alle dichiarazioni spontanee, vediamo questi politici che si presentano davanti al trabattello in piazza Montecitorio, c'è dietro un operatore stanco, annoiato, e c'è il politico di turno che recita quello che ha imparato a memoria senza neanche le domande, le domande non ci sono più», ha detto il conduttore e giornalista Corrado Formigli durante l'incontro. «Contiamo tutte le volte che Giorgia Meloni si trova in conferenze stampa dove sono davvero autorizzate le domande di tutti, dove davvero il confronto c'è, dove ci sono le domande e cioè nessuna. E poi facciamo queste domande ogni volta che cadono letteralmente in vuoto, perché oggi effettivamente è tecnicamente impossibile avere una risposta dalla Presidente del Consiglio. Non puoi chiederglielo per strada, non puoi chiedere un'intervista registrata, non puoi invitarla in studio».