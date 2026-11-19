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«Se a un certo punto ti rendi conto che le cose non cambiano chiedere aiuto è un’esigenza. Ma non è difficile solo fare il primo passo, tutto il percorso di trasformazione è difficile». Cantautrice, musicista, attrice, regista e sceneggiatrice, Margherita Vicario ha introdotto così Ho chiesto aiuto, il singolo che ha anticipato l’album Un tripudio di pelle e di baci, durante l'evento "L'Italia di Domani", ijntervistata da Emanuela Del Frate. Vicario ha spesso parlato di cura attraverso la sua musica, ma nel suo nuovo album fa ancora un altro passaggio: riconoscere di aver bisogno che qualcuno si prenda cura anche di noi. «Di qualcuno con cui avere un rapporto profondo, di conoscenza, di scambio, di amore. Che sia un miglior amico o una miglior amica». Così, la sua Se c’è un amico, diventa la vera traccia manifesto dell’intero album. «Nella seconda strofa che ho scritto di getto, c’è tutto». «Un tripudio di pelle e di baci» e un «prato pieno di gente, mai soli, mai soli, ma soli sempre», canta. «C’è tutto l’essere delimitati dalla propria pelle, che è l’organo più esteso che abbiamo. Quindi fare i conti con la nostra solitudine, ma poi cercare il rapporto che è alla base di tutto». Pelle come confine, ma anche come punto di contatto con gli altri. «E poi la nostra pelle, piano, piano invecchia, si consuma, si può ammalare»