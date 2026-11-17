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«Sulle spalle di chi, in Italia, vanno a finire le ore che mancano per i nidi e per il tempo pieno?» È la domanda che Mila Spicola, dati alla mano, ha rivolto al pubblico dell'evento "L'Italia di Domani", durante l'incontro dedicato alla scuola con Christian Raimo ed Espérance Hakuzwimana, con la moderazione di Danilo Fastelli e le illustrazioni dal vivo di Fabio Magnasciutti. «Ricade sulle giovani madri del sud che fanno parte dei Neet, ovvero di quelli che definiamo inattivi. C’è un rapporto che si chiama Dedalus in cui convergono tutti i dati disaggregati dei Neet, che mostra come al sud siano declinati al femminile, sono quasi tutte giovani madri. Una di loro, intervistata ha detto: ma è giusto che io, che sono laureata, non riesco a trovare un nido, mi affanno perché ho due bambini dalla mattina alla sera, è giusto che mi definiate ancora inattiva?»