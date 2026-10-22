“Club Kid”, l'esordio alla regia di Firstman tra clubbing e paternità

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Alla Festa del cinema di Roma arriva la commedia queer newyorkese scritta, diretta e interpretata dal comico Jordan Firstman. Classe 1991, Firstman è già autore di diversi corti: è passato dalla comicità social alla recitazione e infine alla regia. Il suo film Club kid, che era già stato presentato a Cannes nella selezione Un certain regard (ricevendo sette minuti di standing ovation), in Italia sarà distribuito da I Wonder Pictures. Arriverà nelle sale dal 3 dicembre. Nella storia Firstman interpreta Peter, promoter trentenne gay capace di organizzare travolgenti serate nei club newyorkesi, scandite da techno, droga e alcol a fiumi. Uno stile di vita che continua a portare avanti, insieme a tanti amici della comunità queer senza pensare troppo al domani. Tutto cambia però quando scopre che la ragazza inglese coinvolta nel sesso a tre in una dark room dieci anni prima ha avuto da lui un figlio, Arlo (Reggie Absolom). La madre è morta e Peter sembra l'unico parente in grado di occuparsi del bambino. Nel cast anche Cara Delevingne, Diego Calva, Eldar Isgandarov e Colleen Camp.