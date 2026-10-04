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Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"

"Quattordici miliardi di aumento della spesa militare: questa è la priorità di Giorgia Meloni in un Paese che ha una sanità allo stremo, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, un'inflazione al 4% che se li sta mangiando e la sua priorità è battere ogni record di aumento della spesa militare". Lo ha detto la segreteria nazionale del Partito democratico Elly Schlein a Foggia, dove partecipa alla Festa dell'Unità.

"Noi non ci stiamo, noi ci opporremo e deve essere chiara una cosa - ha aggiunto Schlein - : se la destra vince le prossime elezioni porterà la spesa militare al 5% del Pil. Se invece vinceremo noi, porteremo al 7% del Pil la spesa sanitaria, la prima preoccupazione degli italiani. Ci sono sei milioni di italiani che non riescono più a curarsi".