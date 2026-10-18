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Il Papa dopo l'operazione: «Riprenderò le attività gradualmente»

«Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno! Grazie». Così il papa al termine dell’Angelus, dopo le dimissioni dall’ospedale Gemelli avvenute solo sabato. Leone ha espresso «particolare riconoscenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli», che lo ha operato e curato, e ha precisato che, superata la fase delicata, riprenderà «gradualmente le attività con l’aiuto di Dio e le vostre preghiere».

In piazza San Pietro ad ascoltare il papa, al primo Angelus dopo l'operazione, c'erano almeno 15mila persone, secondo i numeri provvisori diffusi da Vatican News.

L’esperienza fatta, ha continuato Leone, «mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità». Il pontefice è stato infatti ricoverato al Policlinico per l'asportazione di un nodulo polmonare. Il decorso post operatorio è stato «regolare», e i medici sabato 17 ottobre hanno giudicato le condizioni cliniche «assolutamente soddisfacenti», tali da permettere le sue dimissioni.

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