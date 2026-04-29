Video
Europa

Starmer contestato a Londra dopo l'attacco antisemita

Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, dopo l'attacco del 29 aprile nel quartiere londinese di Golders Green in cui sono stati accoltellati due uomini ebrei, è stato contestato da circa un centinaio manifestanti che reggevano cartelli con la scritta "Keir Starmer, Jew harmer'. Starmer si è recato sul luogo dell'aggressione, al nord di Londra, ma è stato accusato di non fare abbastanza contro l'antisemitismo. Il primo ministro britannico, subito dopo il duplice accoltellamento in quello che è considerato uno dei principali centri della comunità ebraica in Inghilterra, ha dichiarato che "un attacco alla nostra comunità ebraica è un attacco a tutti noi".

Per il premier, "la verità è che questo attacco non è un caso isolato, ma c'è stata una serie di attacchi". Il premier ha affermato che molti cittadini ebrei "hanno paura di mostrare la propria identità nelle comunità, di andare in sinagoga o di mandare i propri figli a scuola... nessuno dovrebbe vivere così nel Regno Unito", ricordando il lavoro dei servizi di sicurezza della comunità insieme alla polizia per evitare una "tragedia più grave".

Il livello "grave", il secondo più elevato dei cinque che vengono usati dalle autorità britanniche, indica che un attentato è considerato altamente probabile nei prossimi sei mesi. Non era così alto dal febbraio 2022. Il Joint Terrorism Analysis Centre, l'organismo di intelligence collegato ai servizi segreti, ha precisato che l'innalzamento non è basato esclusivamente sull'attacco di ieri, sottolineando che la minaccia terroristica era in crescita già da tempo, alimentata dall'aumento di attività di matrice islamista e di estrema destra provenienti da singoli individui e piccoli gruppi operanti nel Regno Unito.

Italia

Italia

Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"

Italia

Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

Italia

25 aprile, migliaia in corteo a Roma

Italia

Brigata ebraica bloccata dai manifestanti al corteo del 25 aprile a Milano

Italia

25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

Italia

25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

Italia

25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

Italia

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

Italia

Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

 
 

Mondo

Mondo

Arresti e abbordaggi, 22 italiani fermati, ma la Flotilla non si ferma

Mondo

James Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Mondo

Trump a re Carlo: "Un discorso magnifico, ero molto invidioso"

Mondo

Re Carlo provoca Trump: "Se non fosse per noi l'America parlerebbe francese"

Mondo

Donald Trump dà il benvenuto a Re Carlo a Washington

Mondo

Medici di Cuba: "Farmaci insufficienti e trasporti limitati nelle zone rurali"

Mondo

Gli ucraini ricordano Chernobyl, cerimonia a Slavutych

Mondo

Per la prima volta la primate anglicana incontra Papa Leone XIV

Mondo

Libano, l'Idf demolisce decine di abitazioni nella valle della Bekaa

Mondo

Trump: "L'aggressore al gala si è radicalizzato e diventato anti-cristiano"

Mondo

Massiccio attacco russo su Odessa, almeno 14 feriti tra cui due bambini

Mondo

Spari al gala dei media. Trump: "Del tutto inaspettato"

 
 

Fatti

Fatti

La cronaca di Domani a bordo della Flotilla

Fatti

Il caso della 3G di Sulmona: trasferimenti che suonano come licenziamenti

Fatti

Sgombero Laurentino 38 a Roma, gli attivisti protestano sul tetto

Fatti

Sgomberato a Roma il L38 Squat, gli attivisti lanciano un corteo

Fatti

Festeggiamenti a La Fenice dopo la rottura con Venezi

Fatti

Tra topi e sovraffollamento: le condizioni fatiscenti del Cas di Oderzo

Fatti

Danza sotto accusa, la verità di Lunetta: "Io sempre integra"

Fatti

"Il diavolo veste Prada 2", le star dell'atteso sequel alla premiere a Londra

Fatti

A Napoli presidio contro remigrazione: "Vannacci qui non sei benvenuto"

Fatti

Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Fatti

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne

Fatti

Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

 
 