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Trump: “Gli Houthi ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro”

«Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi», ha detto il presidente americano ai giornalisti durante la sua visita a Dublino. «Non vogliono che li attacchiamo». Trump ha aggiunto che il gruppo yemenita starebbe lasciando passare la maggior parte delle navi attraverso il Mar Rosso. Le dichiarazioni arrivano mentre l’avanzata degli Houthi lungo la costa yemenita e nello stretto di Bab el-Mandeb ha riacceso i combattimenti con le forze sostenute dall’Arabia Saudita. Riad ha chiesto agli Stati Uniti un maggiore sostegno militare, ma Washington ha finora escluso un intervento diretto.

Gli Houthi hanno però smentito la versione del presidente americano. Hazam al-Asad, esponente del movimento Ansar Allah, ha definito attraverso l’agenzia iraniana Isna «una menzogna» l’affermazione secondo cui il gruppo avrebbe contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccato.

Nello stesso incontro con la stampa Trump è intervenuto anche su uno dei temi più delicati della politica irlandese. Il presidente ha detto che gli «piacerebbe» vedere un’Irlanda unita, definendo l’unificazione dell’Irlanda del Nord con la Repubblica «una cosa fantastica» e aggiungendo che, a suo giudizio, «prima o poi succederà» e «tanto vale che accada adesso».

Da Londra il premier britannico Andy Burnham ha detto di non vedere al momento un sostegno maggioritario dell’opinione pubblica per un nuovo referendum sull’unità irlandese e che, finché questa condizione non cambierà, non sarà convocato un voto.