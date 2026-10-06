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Brasile, Bolsonaro Jr. batte Lula e vola al ballottaggio da favorito

Il Brasile va al ballottaggio con Flavio Bolsonaro davanti a Luiz Inacio Lula da Silva. Il senatore di estrema destra, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha chiuso il primo turno con circa il 47% dei voti, contro il 45% del presidente uscente. Un risultato inatteso rispetto ai sondaggi, che indicavano Lula in lieve vantaggio, e che apre una sfida serrata in vista del secondo turno del 25 ottobre. «La parola d’ordine è cambiamento, il Brasile non ce la fa più», ha detto Bolsonaro, parlando di «fine dell’era del PT», il Partido dos Trabalhadores di Lula. Il candidato conservatore parte con circa 2,2 milioni di voti di vantaggio, ma la partita resta aperta: oltre nove milioni di preferenze sono andate agli altri candidati e l’astensione ha raggiunto livelli record. Lula, 80 anni, cerca il quarto mandato non consecutivo e rilancia la sfida. «A volte il risultato è inaspettato. Ero convinto di poter ottenere una vittoria al primo turno», ha ammesso. Poi l’affondo: «Domani inizieremo una nuova campagna. Sono molto bravo nella fase a eliminazione diretta. Vedremo chi ha il piano migliore». Nelle prossime tre settimane sarà decisiva la caccia ai voti degli esclusi e agli oltre 30 milioni di brasiliani rimasti a casa.