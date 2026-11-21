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"L'ultima volta l'abbiamo visto mercoledì scorso, quando è venuto a pranzo con la scorta. Frequentemente veniva in questo locale visto che era vicino come punto logistico. L'ho visto abbastanza turbato o preoccupato. Si vedeva che la persona non era la stessa che avevo visto negli altri ambiti. C'era qualcosa che non andava. Ma nessuno avrebbe mai pensato si arrivasse a questo". Parla il ristoratore Gianfranco Ricci che aveva visto l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro pochi giorni prima: "Ieri sera ho visto la luce accesa di casa, sicuramente non aveva la scorta, era da solo, nel piano superiore dove ci sono le camere. Rientravo a casa e ho visto la luce. Poi stamattina alle 9 è arrivata la notizia", dice ancora il ristoratore ai giornalisti.

Gianni De Gennaro si era ucciso sparandosi alla testa con la sua pistola. Sconvolto, il custode ha chiamato i soccorsi e i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti e hanno subito avvertito la procuratrice della Repubblica di Grosseto, Maria Navarro che ha dato ordine di «sigillare» la villa non permettere a nessuno di accedere prima del sopralluogo della scientifica. L’intera area è stata delimitata da un cordone di forze dell’ordine che non permette a giornalisti ed operatori di avvicinarsi all’edificio. Le indagini sono state prese in carico dalla Direzione Distrettuale antimafia di Firenze. La procuratrice distrettuale Rosa Volpe è sul posto insieme ai sostituti Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, i due magistrati del pool che a Firenze segue le indagini sulle Stragi.

Gianni De Gennaro nel suo buon ritiro toscano conduceva una vita molto riservata. Ogni tanto si recava con la moglie nel ristorante che dista circa trecento metri dalla casa: «Li ho visti l’ultima volta ad agosto - racconta Alessandra, dipendente dell’albergo nel quel vi è il ristorante - Una coppia molto discreta. Venivano da soli, non li ho mai visti in compagna di altre persone»



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