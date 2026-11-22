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«Sarà un mondo un po' più povero senza quel suo sguardo intelligente, colto, laico e al tempo stesso sempre rispettoso». Sono le parole con cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricordato Corrado Augias, scomparso il 19 novembre all'età di 91 anni, parlando con i giornalisti alla camera ardente allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Un omaggio collettivo che ha visto migliaia di cittadini mettersi in fila fin dalle prime ore della mattina per salutare il giornalista, scrittore e divulgatore. Gualtieri ha sottolineato la straordinaria partecipazione della città, ricordando Augias come un intellettuale libero, capace di contribuire in modo fondamentale al dibattito pubblico italiano, alla diffusione della cultura e alla difesa dei principi democratici e costituzionali.

Tra gli aspetti che più lo avevano colpito, Gualtieri ha citato proprio la capacità di Augias di affrontare temi complessi senza perdere l'ironia e l'empatia.

In segno di omaggio, Roma Capitale ha dedicato alla memoria di Augias l'edizione 2026 di Musei in Musica, prevedendo un minuto di silenzio prima degli eventi culturali e musicali della serata.

La lunga fila di persone che ha attraversato il Campidoglio per l'ultimo saluto ha testimoniato il legame profondo tra Augias e il suo pubblico. Un rapporto costruito in decenni di attività giornalistica e divulgativa, attraverso la capacità di rendere accessibili la storia, la filosofia e le grandi questioni della società contemporanea, senza rinunciare alla complessità e al pensiero critico.