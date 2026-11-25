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A 36 anni, dopo il doppio oro ai Giochi di Milano-Cortina, la sciatrice valdostana Federica Brignone ha annunciato il ritiro. "Lascio questo sport perché non riesco più a fare una curva senza avere male. Per me non è più possibile fare l'atleta, l'ho fatto alle Olimpiadi ed era una sfida impossibile, ma non posso permettermi un'altra stagione a correre sul dolore", ha spiegato l'atleta in conferenza stampa. Lo scorso 25 agosto Brignone si era sottoposta a un intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, a quasi un anno e mezzo dalla caduta agli Assoluti di Moena. Il ritorno sugli sci le ha confermato che il dolore era lo stesso dei Giochi: "Questa primavera mi sono allenata senza sosta per arrivare pronta a questa stagione, ma per me non valeva la pena di fare altre dieci gare di Coppa del Mondo zoppicando. Mi dispiace sì, ma bisogna anche essere onesti con sé stessi".

Una carriera che si chiude con 37 vittorie e 85 podi in 363 gare di Coppa del Mondo. Prima italiana a conquistare la classifica generale, l'ha vinta nel 2020 e nel 2025: alle cinque medaglie mondiali si aggiungono le cinque olimpiche. "Per la nostra Federazione è una grave perdita, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale", ha dichiarato il presidente della Fisi, Flavio Roda. "Ci sono vittorie che restano nella storia dello sport e storie di atleti vincenti che vanno ben oltre lo sport. Federica, la tua è una di queste", ha scritto su X il ministro dello Sport Andrea Abodi. "Vivo una sensazione strana, perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l’atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio", ha invece commnentato Sofia Goggia. "È stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro”, ha aggiunto.