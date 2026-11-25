VideoFatti
Femminicidi, Gino Cecchettin alla Camera: "Serve parlare di educazione affettiva"
Il padre di Giulia Cecchettin a margine della proiezione a Montecitorio del film "Se domani non torno", promossa in occasione del 25 novembre e introdotta dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani.
"Il segnale è che parlare di alcune tematiche serve, serve andare nelle scuole, serve parlare di educazione affettiva. Riscontro tantissimi pensieri positivi sul film, i giovani mi ringraziano per aver fatto parlare una generazione che vuole essere ascoltata". Lo ha detto Gino Cecchettin a Roma, a margine della proiezione nella Sala della Regina, alla Camera, del film "Se domani non torno" di Paola Randi, promossa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.