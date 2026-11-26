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Circa duecento persone si sono radunate in piazza Pia, a pochi passi dal Vaticano, a Roma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il presidio è stato organizzato da Non una di meno nei pressi dell'Auditorium Conciliazione, dove erano in corso gli Stati generali della natalità, l'appuntamento annuale dedicato ai temi demografici. Una scelta non casuale, quella delle attiviste, che hanno voluto portare la protesta proprio davanti alla sede dell'iniziativa, contestando le politiche del governo sui temi della maternità, della natalità e dei diritti delle donne. L'area di piazza Pia è stata sbarrata dalle forze dell'ordine, che impediscono ai manifestanti di raggiungere l'Auditorium. La mobilitazione con spettacoli, canti e slogan, coriandoli fucsia verso il cordone di polizia e scandiscono cori. Tra le richieste che arrivano dalla piazza anche le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della ministra Roccella. La protesta si svolge dunque a poche decine di metri dall'Auditorium Conciliazione, dove è in corso l'appuntamento dedicato alle politiche demografiche, trasformando la concomitanza con gli Stati generali della natalità in uno dei principali elementi della contestazione. "Si sono asserragliati dietro dietro ai poliziotti" che hanno sbarrato piazza Pia, dice Chiara Franceschini, tra le organizzatrici della manifestazione. "La nostra è una provocazione. Ma di quale natalità stiamo parlando? Di quale maternità stiamo parlando", continua Franceschini. "Cara ministra Roccella il tuo contributo di natalità è falso e le richieste vengono rifiutate perché non ci sono i fondi", dice l'attivista, che agginge: "il ministro Valditara sta vietando di portare l'educazione sessuoaffettiva, quando ce lo chiedendo anche l'Onu e l'oms". Momenti di tensione in via della Conciliazione quando le forze dell'ordine sono intervenute manganellando le manifestanti per impedire loro di raggiungere Porta Pia.