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Elezioni in Svezia, "Mamma mia" diventa "Magdalena" per i socialdemocratici

"Mag-da-le-na!": Il compositore dell'iconico gruppo svedese Abba ha riproposto domenica la loro hit "Mamma Mia" per sostenere Magdalena Andersson, la candidata del Blocco di Sinistra alle elezioni parlamentari. "Ho pensato, perché non venire a suonare per Magdalena?", ha detto Benny Andersson dal suo pianoforte, allestito presso la sede del Partito socialdemocratico, poche ore dopo l'apertura dei seggi. Il settantenne ha quindi iniziato a cantare la melodia della famosa hit pop "Mamma Mia", tra gli applausi dei sostenitori della candidata nel centro di Stoccolma.

"Mag-da-le-na!", ha iniziato a cantare la folla, con grande divertimento della leader socialdemocratica. La Svezia vota oggi in un'elezione cruciale che si preannuncia molto combattuta. L'esito: o il ritorno della sinistra, guidata da "Magda", o la permanenza al potere del conservatore Ulf Kristersson, con, per la prima volta, ministri di estrema destra al governo.

Considerata a lungo la favorita nei sondaggi, la sinistra ha perso terreno a favore della destra negli ultimi giorni della campagna elettorale.