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Francia, le devastazioni all'indomani delle proteste violente

Sono «oltre 2000» i negozi e le attività commerciali direttamente colpiti dalle violenze e dai saccheggi in Francia nel fine settimana. La Confcommercio francese lamenta già danni per «centinaia di milioni di euro». Nel solo centro di Parigi, sono stati saccheggiati tra 300 e 400 negozi. A Marsiglia, la storica via dello shopping Saint-Ferreol è stata «devastata al 60 per cento» ha raccontato il presidente dell'associazione dei commercianti della città provenzale.

Intanto, dopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron, continua l’assunzione di responsabilità della politica. «Questo fine settimana abbiamo incontestabilmente fallito» ha detto il ministro della Giustizia francese Gérald Darmanin. Darmanin ha comunque espresso sostegno al ministro dell'Interno Laurent Nuñez, nonostante le «lacune» nel mantenimento dell'ordine pubblico.