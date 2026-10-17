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Giornata di fuoco in tutta la Francia alle proteste contro il “carovita”
Tensioni a Parigi e Lione, a Marsiglia i manifestanti irrompono nel municipio
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Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”
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Ex Ilva, sindaco di Taranto: "Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate"
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Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”
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L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”
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Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”
Italia
Meloni al Med9: «Valutiamo le accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili»
Italia
Bonelli: "Meloni la vara perché ha paura di perdere"
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Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"
Italia
Mattarella a Monaco: "Integrazione crescente fra le nostre economie"
Italia
Renzi al centrosinistra: "Non ho bisogno di dare garanzie, ma portare voti con paletti chiari"
Italia
Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”
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Ancora proteste in Francia: posto di blocco dei "nuovi" gilet gialli a Rennes
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Paraguay, case ed edifici inondati dopo la piena del fiume Paraná
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Sparatoria in una scuola elementare nell’Oregon: uccisi 3 bambini e un insegnante
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Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge
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Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti
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Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"
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Il primo ministro britannico Burnham accoglie Zelensky a Downing Street
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Premio Nobel Pillay: “Illegali le sanzioni di Trump contro la Cpi”
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I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia
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Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula
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A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie
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Gli Houthi rivendicano nuovi raid in Arabia Saudita
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Caro affitti, la protesta delle tende arriva a Montecitorio
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Da Comiso a Sigonella, il ruolo delle basi Usa nell'operazione contro l'Iran - PresaDiretta
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"Numero 10" racconta Maradona oltre il mito: il 3 ottobre la prima a Napoli