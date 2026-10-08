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«Giustizia per Maricarmen!», in migliaia manifestano in Puerta del Sol

Migliaia di persone si sono riunite in Puerta del Sol, a Madrid, dopo la morte di Maricarmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dov'era ricoverata dallo scorso 23 settembre, dopo lo sfratto coatto e in diretta Tv su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni.

Lo ha annunciato il Sindacato delle Inquiline della capitale in un comunicato: «Il 23 settembre, come tutti sapete, è avvenuto il suo sfratto ed era rimasta ricoverata in ospedale da allora. Sebbene fosse stato raggiunto uno storico accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, tale soluzione è arrivata troppo tardi. Si è trattato di una situazione del tutto evitabile, giunta al termine di un calvario straziante».

«Gli eventi scatenati dall'ingiustizia del suo sfratto - prosegue il comunicato - segnano indubbiamente una svolta nella storia di questo Paese: imponenti manifestazioni, presidi nelle piazze, elezioni anticipate e la proclamazione di uno sciopero generale. Il tema della casa è ormai al centro del dibattito, ma il prezzo pagato per arrivare a questo punto è stato fin troppo alto». Quello che rimane, dopo la sua scomparsa, conclude il sindacato, è «l'esempio di lotta e l'eredità lasciata» dal lei. «Soprattutto, onoreremo ciò che lei ci ha sempre chiesto: "Lottate, continuate a lottare per ciò che è vostro". Continueremo a lottare per te e per tutti, proprio come hai sempre voluto».

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