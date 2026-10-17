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I nuovi Gilet Gialli e gli studenti manifestano a Marsiglia contro il caro vita

La Francia mostra il suo volto feroce. Da Parigi a Lille, da Lione a Marsiglia, tutte le principali città francesi sono state teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con uffici pubblici dati alle fiamme, vetrine e negozi sfondati e guerriglia nelle strade. Così è stato devastato il palazzo della Borsa e saccheggiata la residenza del prefetto di Bordeaux; forzato l’ingresso del municipio di Lille; a Lione è stato distrutto l’ufficio del turismo e un corteo non autorizzato è arrivato a 500 metri dall’Eliseo, a Parigi, ed è stato respinto dalle forze dell’ordine.

Accanto ai moltissimi manifestanti pacifici ha infatti preso corpo anche la frangia più violenta. L’escalation che ha portato ai disordini di sabato 17 ottobre è cresciuta nel corso delle ultime settimane, prima con le rivolte degli studenti e poi culminata con la mobilitazione nazionale di sabato. Ai cortei hanno partecipato sindacati, attivisti dei gilet gialli e giovani e il minimo comune denominatore è stato la protesta contro il carovita, con i manifestanti che hanno chiesto salari e pensioni più alte, la riduzione de prezzi e maggiori investimenti nei servizi pubblici.

In tutto sono scese in piazza circa 800mila persone con 1.750 raduni, ha fatto sapere il sindacato Cgt, che ha chiesto al governo di «smettere di reprimere e rispondere immediatamente alle rivendicazioni sociali» e definito quanto accaduto una «nuova grande giornata di mobilitazione, la più importante dall’inizio dell’anno politico».

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