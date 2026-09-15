Video

Mondo

Von der Leyen: “Il Canada sarà il primo membro associato dell'Ue”

Ursula von der Leyen ha pronunciato, mercoledì 16 settembre, davanti all’Europarlamento il discorso sullo stato dell’Unione 2026 l’intervento programmatico della presidente della Commissione europea, una tradizione di Bruxelles.

Quest’anno, nell’emiciclo di Strasburgo, si aggiunge uno spettatore d’eccezione, il premier Mark Carney, che terrà un discorso il 17 settembre e che è stato accolto con forti applausi dall’aula, von der Leyen ha annunciato che "andremo ben oltre il Ceta" con la cooperazione col Canada. "Apro la via perché il Canada sia il primo membro associato dell’Unione europea", ha detto von der Leyen.

L'idea ha una forza politica evidente: fare del Canada, alla ricerca di una sfera di cooperazione internazionale su ampia scala per ovviare al concentrico attacco economico e politico di Trump, il primo paese terzo associato della Ue. In sostanza, si tratta di una partnership più profonda e integrata che apre spazi di mercato e di cooperazione economica e strategica bilaterale:

si va dall'energia alle materie prime, dalle batterie all'AI, alla difesa e sicurezza (Artico compreso), probabilmente anche ad aperture sui visti. Contenuti e scadenze sono tutte da definire. L'avvicinamento alla Ue per il Canada è decisivo per sfuggire alla stretta di Trump e per sperimentare se sia davvero possibile realizzare quella nuova alleanza tra le medie potenze.