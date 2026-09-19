Video

Mondo

Trump bandisce Cnn, Msnow e Politico dalla Casa Bianca

Donald Trump, con un post sul suo social Truth, ha annunciato che vieterà l’ingresso alla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato le testate di «inventarsi le notizie». «Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America» ha scritto definendo il provvedimento «molto semplice».

Quando Trump ha dato l'annuncio, i giornalisti di Politico e Cnn erano all'interno della Casa Bianca e una troupe del canale stava accompagnando il vicepresidente JD Vance in un viaggio per un evento in Iowa. La presidente della White House Correspondents Association, Jacqui Heinrich, che lavora per Fox News, ha difeso i colleghi che «vengono presi di mira per aver svolto il proprio lavoro»