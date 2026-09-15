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Trump minaccia tagli commerciali con l'Ue per i legami con il Canada

Il Canada sarà il primo Paese associato all’Unione europea. L’annuncio è arrivato a Strasburgo durante il discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, alla presenza del premier canadese Mark Carney.

L’obiettivo è rafforzare i rapporti tra Bruxelles e Ottawa attraverso una partnership economica, tecnologica e di sicurezza, senza ipotizzare un’adesione formale all’Ue, riservata dai Trattati agli Stati europei. Il punto di partenza sarà il Ceta, l’accordo di libero scambio applicato provvisoriamente dal 2017, da trasformare in una più ampia “Alleanza per il futuro”. La cooperazione dovrebbe riguardare difesa, Artico, energia, materie prime critiche, batterie e intelligenza artificiale.

Il Canada partecipa già al programma europeo per gli investimenti nella difesa Safe. Le trattative entreranno nel vivo al vertice Ue-Canada del 29 e 30 ottobre a Montreal. Resta da definire la forma giuridica dell’intesa e il relativo percorso di approvazione tra i Ventisette.