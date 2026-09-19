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Riad, in fiamme deposito di carburante: vigili del fuoco al lavoro

Almeno un serbatoio di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco - situato poco a nord dell'aeroporto internazionale di Riad - è andato a fuoco oggi, dopo che alcuni abitanti della capitale saudita avevano segnalato delle esplosioni. Come riportato dall'Afp, testimoni sul luogo hanno visto i vigili del fuoco tentare di spegnere fiamme, ed era visibile il logo del gruppo petrolifero. Il sito web di monitoraggio del traffico aereo FlightRadar24 ha segnalato gravi problemi all'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, tra cui cancellazioni e ritardi. L'aeroporto è stato classificato con un indice di disservizio massimo di 5.0, il che significa che si sono verificati "gravi problemi con lunghi ritardi e diverse cancellazioni di voli". I disagi sono seguiti a un allarme aereo emesso durante la notte dalle autorita' saudite, il primo da quando i combattimenti nel vicino Yemen si sono intensificati questo mese. Ore dopo l'allarme diramato nelle prime ore del mattino, alcuni residenti hanno riferito all'Afp, di aver sentito quello che sembrava un'altra serie di esplosioni riecheggiare in alcune zone della capitale saudita