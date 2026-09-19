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A Ceuta la polizia sposta 1.700 migranti tra spari in aria e feriti

A Ceuta non c’è più spazio nei tendoni allestiti per accogliere i migranti arrivati nell’exclave spagnola dal Marocco. Nel giro di poche ore sono stati assegnati tutti i 1.700 nuovi posti letto predisposti dal governo, mentre migliaia di persone restano senza una sistemazione. A fine luglio oltre 70mila uomini, donne e minori erano entrati nel territorio spagnolo nell’arco di due giorni, anche se gran parte di loro ha poi lasciato Ceuta.

Il trasferimento nella nuova tendopoli, autorizzato dal tribunale dopo lo scontro tra Madrid e l’amministrazione locale di centrodestra, è stato segnato da momenti di forte tensione. Centinaia di migranti hanno cercato di raggiungere i nuovi posti disponibili e la polizia è intervenuta con cariche e spari dissuasori in aria. Secondo El País, diverse persone sono rimaste ferite.

I nuovi posti si aggiungono agli oltre 4mila già predisposti, ma non bastano: secondo alcune stime più di 3mila persone sono rimaste fuori e molte sono tornate nelle spiagge trasformate da settimane in accampamenti di fortuna.