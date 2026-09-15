Video

Mondo

Carney, "Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti"

Un’“affinità elettiva” fondata su valori comuni e interessi strategici. Così il premier canadese Mark Carney ha descritto all’Europarlamento il rapporto tra Canada e Unione europea, dopo l’invito di Ursula von der Leyen a fare di Ottawa il primo Paese “associato” all’Ue.

La futura collaborazione dovrebbe concentrarsi su minerali critici, intelligenza artificiale, difesa, sistemi di pagamento e tecnologie spaziali. Carney ha richiamato anche le sfide comuni, dai cambiamenti climatici all’indebolimento delle istituzioni multilaterali, fino all’uso dei dazi come strumento di pressione. Duro il passaggio sulle Big Tech, accusate di voler “fare le regole” e controllare dati e informazione.

Il premier ha precisato che l’intesa dovrà essere definita al vertice di Montréal di fine ottobre e successivamente sottoposta al Parlamento canadese. Alla critica del presidente Usa Donald Trump, Carney ha replicato rivendicando l’autonomia del Canada nelle proprie scelte internazionali.