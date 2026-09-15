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Von der Leyen: "Divieto dei social per i minori di 13 anni"

"Domani la Commissione proporrà l'Eu Kids Act. Adotteremo un approccio graduale e differenziato. Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze e, di conseguenza, ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Nessun utilizzo dei social media per i minori di 13 anni. Nessun account personale per i minori di 15 anni". Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel suo Discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo. "Ciò significa che, dai 13 ai 15 anni, saranno consentiti solo mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e restrizioni di tempo", ha aggiunto.

"Stiamo invertendo l'onere della prova. Le piattaforme dovranno dimostrare di essere sicure. Perché la questione non è l'accesso dei nostri minori ai social media, ma quando e come permettiamo ai social media di accedere ai minori. L'Europa ha il potere di agire. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le grandi aziende tecnologiche".